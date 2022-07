In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag fuhr gegen 4.30 Uhr ein Sattelzug durch die Eduard-Jost-Straße und bog in die Goethestraße ein. Dabei beschädigte er eine Grundstücksbegrenzung und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Sattelzug nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de entgegen.