Die Beigeordneten der Stadt Freinsheim, Franz Rasp (SPD) und Willi Simon (FDP), bleiben weiter im Amt. Für die konstituierende Sitzung am Donnerstag war zwar die Wahl der Beigeordneten vorgesehen, dieser Punkt wird jedoch auf die nächste Sitzung nach den Sommerferien verschoben. Das hat der neu gewählte Bürgermeister der Stadt, Jochen Weisbrod (CDU), auf Anfrage mitgeteilt. „Es hat schon Gespräche gegeben, wir sind aber noch in der Feinabstimmung und wollen uns dafür noch etwas Zeit lassen“, sagte Weisbrod, der zuvor Erster Beigeordneter war und am Donnerstag offiziell zum neuen Bürgermeister ernannt wird. Matthias Weber (FWG) wird aus diesem Amt verabschiedet. Um dem Prozedere einen größeren Rahmen zu geben, hat Weisbrod entschieden, die Sitzung in den Von-Busch-Hof zu verlegen. Sie beginnt um 19 Uhr.