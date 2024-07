In der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats Kallstadt am Donnerstag, 19 Uhr, im Gemeinschaftshaus sollen zwei Beigeordnete gewählt werden. Bisher war Romy Feuerbach (SPD) Erste Beigeordnete und Karl Wilhelm Sauer Beigeordneter. Bei einem Treffen sei darüber gesprochen worden, welche der Ratsfraktionen einen Beigeordneten stellen, aber keine Entscheidung getroffen worden, so Feuerbach und Sauer auf Anfrage. „Es gibt verschiedene Denkmodelle“, sagt Sauer. Falls die FWG einen Beigeordnetenposten bekommt, sei noch nicht klar, wer dies sein wird. Falls die SPD einen Beigeordneten stellen kann, werde sie kandidieren, so Feuerbach.