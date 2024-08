Zur ersten Sitzung nach der Kommunalwahl kommt der neue Rat der Verbandsgemeinde Freinsheim am Dienstag, 19 Uhr, im Sitzungssaal der Verbandsgemeinde zusammen. Wichtigster Tagesordnungspunkt ist dabei die Wahl der Beigeordneten. In den vergangenen fünf Jahren gab es im Freinsheimer Verbandsgemeinderat eine Koalition aus CDU, FWG und Grünen.

Nach den Wahlen will die CDU als stärkste Fraktion im VG-Rat nun mit der SPD und FDP zusammenarbeiten. Fred Krebs (CDU) hat bereits angekündigt, für das Amt des Ersten Beigeordneten und damit als erster Vertreter von Verbandsbürgermeister Jürgen Oberholz (FWG) zu kandidieren. Der Freinsheimer will sich um den Geschäftsbereich „Bauen und Liegenschaften sowie VG-Werke“ kümmern. Christian Muly (SPD) kandidiert ebenfalls und will künftig den Bereich „Kitas und Schulen“ übernehmen. Als Beigeordneter ohne Geschäftsbereich soll Volker Boxheimer (FDP) aus Weisenheim am Sand fungieren.