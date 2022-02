Bei einem Unfall auf der Straße zwischen Maxdorf und Weisenheim Sand ist am Mittwoch eine Frau leicht verletzt worden. Zwei Autos waren laut Polizei gegen 15 Uhr miteinander kollidiert. Zum Unfall kam es laut Polizei, weil ein 56-jähriger Ford-Fahrer auf dem Weg Richtung Weisenheim zum Überholen ansetzte, während ein 83 Jahre alter BMW-Fahrer gerade nach links in einen Feldweg einbiegen wollte. Neben der leicht verletzten BMW-Beifahrerin gab es keine weiteren Verletzten, auch wenn der Ford von der Fahrbahn abgekommen war und sich überschlagen hatte. An beiden Autos entstand ein erheblicher Schaden, den die Polizei im fünfstelligen Euro-Bereich verortet. Die Einsatzkräfte sperrten die L454 kurzzeitig zur Bergung der Fahrzeuge. Rund 25 Wehrleute aus Weisenheim am Sand und Maxdorf waren im Einsatz.