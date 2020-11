Das Dürkheimer Stadtmuseum ist bis einschließlich 30. November geschlossen. Das hat die Stadt Bad Dürkheim auf Nachfrage mitgeteilt. Auch das Pfalzmuseum für Naturkunde schließt laut Bezirksverband Pfalz seine Türen. Grund ist der aktuelle Teil-Lockdown, nach dem Museen zu schließen sind. Offen bleiben dürfen hingegen Büchereien. In Bad Dürkheim hat die Stadtbücherei nach Auskunft der Verwaltung weiterhin zu den regulären Zeiten geöffnet (Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag 14 bis 18 Uhr; Mittwoch 10 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie Samstag 10 bis 12 Uhr). Die Anzahl der Personen, die sich gleichzeitig in den Räumen der Bücherei aufhalten dürfen, sei allerdings begrenzt. „Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben und die Hygieneregeln müssen eingehalten werden“, so die Stadt.