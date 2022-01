Ein Streit zwischen einer Zeitungsausträgerin und einer Anwohnerin ist am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr in der Dürkheimer Vigilienstraße eskaliert. Wie die Polizei weiter mitteilt, warf die Anwohnerin gezielt einen Blumentopf von ihrem Balkon in Richtung des Fahrzeuges der Austrägerin, das aber nicht beschädigt worden sei. Gegen die Werferin wird wegen versuchter Sachbeschädigung ermittelt.