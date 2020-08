Weil er am Samstag gegen 16.30 Uhr in der Weinstraße Süd bei Rot über eine Ampel fuhr, wurde eine Polizeistreife auf einen 34-Jährigen aufmerksam. Sie stoppten daraufhin den Mercedesfahrer, der aus Deidesheim kommt, und stellten bei der Kontrolle drogentypische Auffallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte laut Polizei positiv auf Amphetamin. Dem Fahrer wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde zudem einbehalten und an die Führerscheinstelle gesandt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.