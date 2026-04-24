Sind die neuen Ampeln auf der B271 zu schlecht zu erkennen? Der Landesbetrieb Mobilität will jedenfalls nachsteuern – auch bei anderen Aspekten.

Die Ampeln an den B271-Anschlüssen Bruch und Neuberg stehen seit fünf Wochen. Zu Beginn waren die Behörden voll des Lobes über diesen Versuch. „Alle Beteiligten, die vor Ort bei der Einschaltung dabei waren, hatten nur positive Eindrücke: von der Erkennbarkeit bei sonniger Witterung bis zum Ablauf des Verkehrs“, erklärte beispielsweise Verkehrsingenieur Claus Nuber, der beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer die Ampelsteuerungen überwacht. Er sei positiv von dem Versuchsstart überrascht gewesen, fügte er hinzu. Der LBM ist zentraler Ansprechpartner und stimmt mit der Kreis- und Stadtverwaltung sowie mit der Polizei das weitere Vorgehen auf der B271 ab.

Mittlerweile gilt das Lob für die Ampelsteuerung nicht mehr uneingeschränkt. Denn am Neuberg hat es an der Ampel schon gekracht. So hatte am 7. April ein 86-Jähriger, der auf der B271 unterwegs war, die neu installierte Ampel übersehen, die an diesem sonnigen Vormittag gerade auf Rot stand. Er stieß daraufhin mit einem VW zusammen, der von der Mannheimer Straße auf die B271 fahren wollte. Es gab zwei Leichtverletzte, an den beiden Autos entstand Totalschaden. Die Polizei hatte in ihrer Unfallmeldung darauf hingewiesen, dass die Verkehrsführung dort seit Mitte März geändert ist und durch Ampeln geregelt wird. Die Polizei trifft auf Anfrage der RHEINPFALZ ein paar Tage später aber keine Aussage darüber, ob etwas an der Ampel verbessert werden müsse. „Grundsätzlich dient die Lichtzeichenanlage der Verkehrssicherheit. Verkehrsteilnehmende sind daher verpflichtet, die geltenden Verkehrsregeln zu beachten und ihre Fahrweise entsprechend anzupassen“, lautet die sehr allgemein gefasste Formulierung.

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Aus dem Kreishaus war auch zunächst nur Positives zu hören. Hört man jetzt genauer nach, heißt es von der Pressestelle: „Die Situation an den neu eingerichteten Ampelanlagen wird fortlaufend beobachtet. Sofern Auffälligkeiten festgestellt werden, werden eventuelle Maßnahmen in enger Abstimmung mit dem Landesbetrieb Mobilität getroffen.“

Einfädeln sollte sicherer werden

Dabei sollten die Ampeln den Verkehr an diesen Anschlüssen eigentlich sicherer machen. Wurden in den vergangenen Jahren die B271-Knotenpunkte bei Deidesheim, Friedelsheim und Bad Dürkheim-Süd kreuzungsfrei ausgebaut, sieht dies für die Anschlüsse Bruch und Neuberg (Mannheimer Straße) anders aus. Bevor hier ein weiterer aufwendiger Umbau vorangetrieben wird, sollte erst einmal ein Ampelversuch mit der Laufzeit von einem Jahr gestartet werden, hieß es.

Das Verkehrsaufkommen ist hoch, ein Einfädeln auf die B271 war vor der Ampelregelung speziell für Linksabbieger schwierig. Dadurch kam es auf den Zufahrtsrampen oft zu langen Rückstaus. Vor allem an der Neuberg-Kreuzung hatten sich in den vergangenen Jahren die Unfälle gehäuft. Eine Lösung sollte deshalb her, die kurzfristig wirkt. Der LBM kündigte daraufhin im Dezember 2025 eine Ampellösung an. Ziel sollte es sein, die Verkehrssicherheit an den stark frequentierten Anschlussstellen zu erhöhen und den Verkehrsfluss besser zu steuern. Von Seiten der Kreisverwaltung hatte es zunächst Bedenken gegeben. Worin diese genau bestanden haben, blieb unklar.

Vorsorglich wird nachgerüstet

Beim LBM ist man fünf Wochen nach der Montage zwar immer noch sehr zufrieden mit der neuen Verkehrsregelung. „Dennoch werden wir vorsorglich nachrüsten und die Signalgeber mit Kontrastblenden versehen, um die Erkennbarkeit bei Tageslicht zu verbessern“, teilte LBM-Chef Martin Schafft auf Anfrage mit. Unabhängig davon sollen die Phasenzeiten und die Umläufe optimiert werden.

Zwar sei die Dauer der einzelnen Grünphasen verkehrsabhängig vorgegeben. Jedoch sollen die Abbrüche der einzelnen Phasen noch besser gesteuert werden. „Das hat in den Spitzenzeiten bislang nicht ganz so gut funktioniert und könnte die Bildung von Rückstauungen in diesen Zeiten fördern“, so Schafft. Vorab werde sich der LBM aber mit der Polizei abstimmen und deren Beobachtungen in die Ampeloptimierung einfließen lassen. Beide Maßnahmen – Neujustierung der Ampelanlage sowie das Anbringen der Kontrastblenden – soll eine Firma zusammen erledigen.

Aufmerksamkeit oberstes Gebot

Voraussetzung einer gut funktionierenden Verkehrssicherheit sei aber auch, dass die Verkehrsteilnehmer aufmerksam fahren und sich nicht von anderen Dingen ablenken lassen, betont Verkehrsingenieur Claus Nuber. Ein geringer Prozentsatz an Autofahrern werde selbst bei gut sichtbaren und funktionierenden Ampeln ein Problem haben, ist er überzeugt. „Das werden wir auch mit den besten Möglichkeiten und Mitteln nicht verhindern können.“