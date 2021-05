Bei Geschwindigkeitskontrollen in der Wasserhohl haben Polizeibeamte am Freitagnachmittag die Geschwindigkeit von 13 Fahrzeugen gemessen. Laut Polizei hielten sich alle kontrollierten Verkehrsteilnehmer an die dortige Tempo-30-Regelung, auch sonst habe es keine Beanstandungen gegeben, so die Polizei.