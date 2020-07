Die Polizei hat am Dienstag an mehreren Stellen in Bad Dürkheim die Geschwindigkeit von Fahrzeugen überwacht. Sowohl in der Kanalstraße als auch in der Kaiserslauterer Straße hielten sich laut Bericht alle Verkehrsteilnehmer an die Höchstgeschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde. Zwei Fahrer mussten in der Kanalstraße verwarnt werden, weil sie nicht angeschnallt waren.

Motorrad mit manipuliertem Auspuff

Bei der Kontrolle an der B 37 in Grethen stellten die Beamten zwei Verstöße gegen die Geschwindigkeitsbegrenzung fest. Bei erlaubten 50 Kilometern pro Stunde wurde der Spitzenreiter mit Tempo 70 gemessen. Zudem entdeckten die Beamten ein Motorrad, dessen Auspuff manipuliert war. Die Betriebserlaubnis für das Fahrzeug ist daher erloschen.