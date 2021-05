Einer Anzeige wegen einer Ordnungswidrigkeit blickt ein Dürkheimer entgegen, der am Dienstag gegen 17 Uhr in der Bruchstraße in Bad Dürkheim in eine Verkehrskontrolle gefahren ist. Der Mann war mit einem Auto mit polnischer Zulassung unterwegs. Die vorderen Seitenscheiben waren mit schwarzer Folie verdunkelt, die kein Prüfzeichen hatte. Außerdem war eine Blende ans Endrohr der Abgasanlage angeschweißt. „Diese Änderungen an dem Fahrzeug waren nicht vorschriftsmäßig“, heißt es im Polizeibericht weiter.