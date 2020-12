Einen mit Haftbefehl gesuchten 33-Jährigen nahmen Polizisten am Donnerstagabend gegen 19 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Weinstraße Nord in Gewahrsam. Der Mann war in einem BMW unterwegs und zeigte „drogentypische Ausfallerscheinungen“, wie es im Bericht heißt. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Beamten stellten den Fahrzeugschlüssel sicher.

Ermittlungen laufen

Gegen den 33-Jährigen Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Wegen des Haftbefehls wurde er am Freitag einem Richter vorgeführt.