Ein 35-Jähriger und sein 34-jähriger Beifahrer wurden bei einem Verkehrsunfall auf der K16 zwischen Lindenberg und Wachenberg am Montag verletzt. Der 35-Jährige fuhr gegen 22 Uhr mit seinem Opel Astra die K16 von Lindenberg kommend in Fahrtrichtung Wachenheim. Dort kam ihm laut eigenen Angaben ein anderer Pkw mit eingeschaltetem Fernlicht entgegen. Daher sei er durch die Lichteinstrahlung kurzzeitig geblendet worden. Kurz danach habe ein nicht näher beschriebenes Wildtier auf der Fahrbahn gestanden. Er versuchte mit seinem Pkw nach rechts auszuweichen und fuhr gegen einen Baum. Der 35-Jährige wurde leicht im Bauch- und Schulterbereich verletzt. Sein 34-Jähriger Beifahrer wurden im Bauch- und Wirbelsäulenbereich schwerer verletzt. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der Opel war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Bei der Durchsuchung des Fahrers konnten Cannabisblüten aufgefunden und sichergestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest verlief jedoch negativ. Gegen den Fahrer wird nun wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Mann war zuvor schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Die Unfallstelle wurde von rund 40 Einsatzkräften der Feuerwehren Wachenheim und Friedelsheim/Gönnheim abgesichert. Die K16 war bis 23.50 Uhr ab Höhe des Campingplatzes gesperrt.