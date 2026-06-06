Am Dürkheimer Krankenhaus gibt es Spezialisten für Schmerztherapie. Wie sie arbeiten und über die Rolle der Psyche haben wir mit Mediziner Johannes Schmid gesprochen.

Herr Schmid, was reizt einen jungen Arzt wie Sie an der Schmerztherapie?

Ich bin Anästhesiologe, das ist ein sehr breites Fachgebiet. Da gehört die Intensivmedizin dazu, aber unter anderem auch die Schmerztherapie. Ich mag es, konkret den Menschen helfen zu können. Es ist ein sehr spannendes Gebiet, in dem es immer wieder Neuerungen gibt und in dem noch Forschungsbedarf besteht.

Welche Patienten kommen zu Ihnen?

Da muss ich etwas ausholen. Eine Besonderheit hier in Bad Dürkheim ist unsere multimodale Schmerztherapie. Es gibt nicht so viele Anbieter, die das auf sehr gutem Niveau machen.

Was versteht man unter multimodal?

Im Blickpunkt stehen chronische Schmerzstörungen mit somatischen und psychischen Faktoren. Die Patienten haben dauerhafte Schmerzen, die zwar eine körperliche Ursache haben, deren Stärke, Ausmaß oder Dauer jedoch maßgeblich durch psychische Prozesse beeinflusst oder aufrechterhalten werden. Dann gibt es noch Patienten mit anhaltender somatoformer Schmerzstörung. In solchen Fällen lassen sich trotz intensiver medizinischer Diagnostik keine ausreichenden körperlichen Ursachen für das Ausmaß der Schmerzsymptomatik finden.

Wie sieht in solchen Fällen eine Therapie aus?

Wir behandeln multimodal, das heißt, wir nutzen jeden Behandlungsmodus: medikamentös, aber auch über Psychotherapie oder Physiotherapie. Außerdem gehören spezialisierte Pflegekräfte und Ernährungstherapeutinnenn zu unserem Team.

Ist also auch Psychotherapie Teil der Behandlung von Schmerzpatienten?

Jeder muss in jeder Hinsicht behandelt werden. Das Problem ist doch: In unserer Gesellschaft wird sehr körperlich gedacht. Unsere Aufgabe besteht darin, den Patienten zu erklären, dass auch psychische und soziale Faktoren bei ihren Schmerzen eine Rolle spielen.

Nehmen Sie die Patienten stationär auf?

Es kommt darauf an. Wir haben hier in Bad Dürkheim eine Schmerzambulanz für ambulante Behandlungen aller Arten von Schmerzen. Bei der multimodalen Therapie nehmen wir die Patienten aber stationär auf. Die Patienten sind oft schwer krank. Zu psychischen kommen häufig schwere körperliche Erkrankungen.

Folgt eine psychische Erkrankung auf eine körperliche, oder ist es umgekehrt?

Das ist eine gute Frage, die auch noch nicht so genau erforscht ist. Es liegt jedoch nahe, dass bestimmte Personen eher eine chronische Schmerzstörung entwickeln als andere. Es gibt sogenannte prädisponierende Faktoren wie eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine depressive Störung, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, an chronischen Schmerzen zu erkranken.

Wie sind die Heilungschancen bei chronischen Schmerzen?

Ich erkläre Ihnen das mal so wie meinen Patienten: Das ist wie bei einem hohen Blutdruck. Dass er komplett weggeht, ist äußerst unwahrscheinlich, aber mit der richtigen Therapie lässt sich sehr viel erreichen. Leider wird oft falsch behandelt.

Wie meinen Sie das?

Nehmen wir zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall: Die klassische konservative Therapie in der Orthopädie besteht aus Ibuprofen und Krankengymnastik. Das ist am Anfang richtig, weil eine Entzündung bekämpft werden muss. Wird es aber chronisch, braucht es andere Medikamente, weil die Nerven überreizt sind. Dann wäre der Gang zu einem Schmerztherapeuten sinnvoll. Aber leider wissen viele Leute gar nicht, dass es solche Spezialisten gibt.

Das wollen Sie mit Ihrem Vortrag am Donnerstag ändern?

Ja, das wäre ein Anliegen. Ich werde unser Angebot hier in Bad Dürkheim vorstellen, aber auch über den Tellerrand hinausschauen und zum Beispiel neue, spezialisierte Verfahren vorstellen.

An wen richtet sich der Vortrag? An Patienten?

Ja, auf jeden Fall an Laien. Aber auch Ärzte und Psychotherapeuten könnten profitieren.

Sie haben auch einen Abschluss in Gesundheitsökonomie. Im Moment wird eine Gesundheitsreform diskutiert. Was würden Sie sich von der Politik wünschen?

Eine umfassende Reform. Das ist meine persönliche Meinung. Wir bräuchten ein steuerfinanziertes System, alles andere ist nicht fair. Das würde zu einem erheblichen Bürokratieabbau führen, weil es zu einem guten Teil zentralisiert wäre. Die private Krankenversicherung könnte weiter bestehen, um darüber hinaus Zusatzleistungen zu finanzieren. Im derzeitigen System gibt es falsche Anreize. Marktmechanismen sind im Gesundheitswesen nur bis zu einem gewissen Grad sinnvoll. Dahinter steht die ethische Frage, wie weit man mit dem Gut Gesundheit überhaupt Geld verdienen sollte.

Zur Person und Termin

Johannes Schmid hat in Mannheim Medizin studiert und promoviert. Dabei hat der 37-Jährige zudem einen Masterabschluss in Gesundheitsökonomie gemacht. 2023 wechselte er zunächst zum SAPV-Stützpunkt nach Bad Dürkheim, seit 2024 arbeitet er in der Schmerzmedizin. Am Donnerstag, 11. Juni, 18.30 Uhr, hält er in der Cafeteria des Bad Dürkheimer Krankenhauses einen Vortrag über moderne Schmerztherapie und die Behandlungsmöglichkeiten des Hauses.