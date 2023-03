Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Grobschmied“, das klingt für Musiker nicht nach einem Kompliment. Das Gitarrenduo Golz Danilov zeigt aber, dass „Der harmonische Grobschmied“ von Händel ein lustiger Geselle ist. Nun haben sie im virtuellen Konzert in der ehemaligen Synagoge in Weisenheim am Berg ihr Album „in2ition“ vorgestellt.

Da das jährliche Gitarre Plus Festival nicht mit Publikum stattfinden kann, starteten die Veranstalter im Februar den Versuch eines virtuellen Festivals mit zwei Online-Konzerten.