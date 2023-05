Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eine spezielle Ausbildung für angehende Fachleute im Herzen einer touristischen Region: Der Bildungsgang Tourismusmanagement an der Berufsbildenden Schule schien in Bad Dürkheim am rechten Ort zu sein. Aber nach zehn Jahren ist nun Schluss.

Der letzte Jahrgang BBS Tourismusmanagement hat vor den Sommerferien die Schule verlassen, einen neuen wird es nicht geben. Wer sich dafür interessiert, wählt nun den Zweig Wirtschaft. „Ärgerlich“,