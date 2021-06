An dem Bauzaun am Thermengelände wurden nach Mitteilung der Polizei am Sonntagmorgen gegen 2 Uhr von drei Jugendlichen mehrere Kabelbinder durchtrennt. Ob die Jugendlichen das Gelände betreten und etwas entwendet haben, müsse ermittelt werden. Die Jugendlichen haben nach Angaben der Kapuzenjacken, Pullover, Jeans und Sportschuhe getragen und waren mit Fahrrädern unterwegs. Sie wurden im Bereich des Kurparks, des Mercure-Hotels, der Agip-Tankstelle und in der Kurbrunnenstraße gesehen.