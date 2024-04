Um 16.55 Uhr ist die Erpolzheimer und Freinsheimer Feuerwehr alarmiert worden, da bei der Baustelle an der ehemaligen Erpolzheimer Winzergenossenschaft in der Bahnhofstraße ein Bauwagen in Brand geraten war. Ein Trupp unter Atemschutz löschte das Feuer zwar, „zu retten gab es aber nichts mehr, der Wagen wurde ein Raub der Flammen“, berichtete Pressesprecher Bodo Wenngatz von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Freinsheim. Die parallel alarmierte Wehr aus Weisenheim am Sand habe daher nicht ausrücken müssen. Die Brandursache und Schadenshöhe seien unbekannt. Die Rettungskräfte waren nach seinen Angaben mit zwei Fahrzeugen und zwölf Mann im Einsatz, der gegen 18.15 Uhr endete.