Über den Sachstand beim geplanten Neubaugebiet Waltershöhe/Schlossgarten in Friedelsheim will Ortsbürgermeister Peter Fleischer (FWG) in der nächsten Sitzung des Gemeinderats (Dienstag, 15. November, 19.30 Uhr, Schwabenbachhalle) informieren.

Gespräche mit dem Katasteramt

Momentan räumen die Besitzer dort vor dem Winter ihre Wingerte ab, bis die ersten Bagger und Baukräne rollen können, dauert es laut Fleischer noch etwa bis nächsten Mai. Gegenwärtig sei das Katasteramt wegen der Geländeumlegungen noch in Einzelgesprächen mit den Eigentümern, was in der Regel einige Zeit in Anspruch nehme. In der Dezembersitzung, nachdem der Umlegungsausschuss zum zweiten Mal getagt hat, werde der Rat darüber unterrichtet, wie die neue Geländeeinteilung letztlich aussehen soll. Danach wird das Gremium einen Erschließungsträger mit der Herstellung der Straßen, Grünanlagen, Versorgungseinrichtungen und Abwasseranlagen im Neubaugebiet beauftragen. Sobald das erledigt sei, könnten die Häuslebauer loslegen.

Das Neugestaltungskonzept im Flurbereinigungsverfahren Friedelsheim I sieht eine Veränderung des Wegenetzes und dadurch bedingt der Gewannestrukturen an der Gemarkungsgrenze zwischen Friedelsheim und Deidesheim vor. Dieser Veränderung müssen der Ortsgemeinderat Friedelsheim und der Verbandsgemeinderat Wachenheim zustimmen.