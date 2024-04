Der Bebauungsplan „Auf der Schafweide“ in Weisenheim am Sand südlich des Bahnhofs umfasst knapp 20.000 Quadratmeter: Auf etwa 7400 Quadratmeter soll ein Wasgau-Vollsortimenter gebaut werden (wir berichteten), für den die SPD immer noch einen anderen Standort favorisieren würde. Die restlichen rund 11.000 Quadratmeter im südlich liegenden Bereich sind für ein sogenanntes „dörfliches Wohngebiet“ vorgesehen. Wie Peter Riedel von der Planungsfirma BBP aus Kaiserslautern im Rat erläuterte, müsse hier entgegen einem Mischgebiet Wohnen und Gewerbe nicht gleichwertig vorhanden sein. Zudem seien auch land- und forstwirtschaftliche Nebenerwerbsstellen möglich sowie die Ansiedlung von nichtstörenden Gewerbebetrieben. Eine erste Planungsidee, die im Bauausschuss Mitte März mehrere Mehrfamilienhäuser in dem Bereich gezeigt hatte, hatte im Nachgang für Irritationen in der Bevölkerung geführt – auch was den Punkt Verkehr anbelangt. „Wir machen nur Vorschläge und orientieren uns an der Umgebungsbebauung“, betonte Riedel. Arno Krauß (FWG) betonte, dass es aktuell für das mögliche Wohngebiet noch keinen seriösen Plan gibt: „Wir im Rat legen fest, was wir wollen.“ Zum Bebauungsplan Schafweide gehört auch eine südöstlich gelegene 3000 Quadratmeter große Fläche. Diese soll laut Sabine Dell vom Fachbereich Bauen und Liegenschaften der Verbandsgemeinde Freinsheim nicht bebaut werden. „Die kleine Fläche dient der Hochwasserrückhaltung“, erklärte sie und verwies auf ein Starkregenereignis im Juni 2021, als das Gelände unter Wasser gestanden habe.