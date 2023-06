Mit Interesse blickt Natalie Bauernschmitt auf den möglichen Bürgerentscheid zur Straßenumbenennung in Bad Dürkheim. „Grundsätzlich finde ich es richtig und wichtig, dass darüber gesprochen wird. Straßennamen sind mit die höchste Ehrung, die eine Stadt vergeben kann“, sagt die CDU-Kandidatin für das Bürgermeisteramt auf Nachfrage. Die Bürgerinitiative, die sich dafür einsetzen möchte, dass Karl-Räder-Allee, Maler-Ernst- und Philipp-Fauth-Straße ihren Namen behalten, hatte kürzlich gut 1500 Unterschriften an die Stadtverwaltung übergeben. Sie strebt an, dass die Bürgerinnen und Bürger der Stadt im Herbst über die Straßennamen abstimmen können. „Der Bürgerentscheid ist ein Verfahren nach der Gemeindeordnung. Ich bin gespannt, ob das Quorum erreicht wird. Wir leben in einer Demokratie und haben das Ergebnis zu akzeptieren“, sagt Bauernschmitt. Die Historiker hätten sehr ausführlich Bezüge der Namensgeber zur NS-Zeit nachgewiesen – in unterschiedlicher Ausprägung. „Wenn es solche Bezüge gibt, dann ist es richtig, dass eine Straßenumbenennung erfolgt, ganz grundsätzlich gesprochen.“ Kritik äußert sie am Verfahren, dieses hätte man aus ihrer Sicht anders angehen können. Der Ortsbeirat Seebach hätte früher einbezogen werden sollen. „Zum anderen hätte man die Bürger früher beteiligen können. Die Aufgabe eines Bürgermeisters oder einer Bürgermeisterin ist, auch auf das Verfahren zu achten.“ Im Wahlkampf werde sie gelegentlich auf das Thema angesprochen. Ein „Topthema“ sei es aber nicht. „Der Bürger sieht erst mal den Aufwand, den er hat. Einige hätten sich mehr Information und Beteiligung gewünscht.“