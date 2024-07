„Im Gespräch mit der Bürgermeisterin“ lautet eine neue Dialog-Initiative von Natalie Bauernschmitt (CDU). Ziel ist es, die Kommunikation und den direkten Austausch zwischen der Stadtverwaltung und den Bürgern zu fördern. Ohne vorherige Anmeldung können alle Interessierten mit Bauernschmitt ins Gespräch kommen und Ideen vorbringen.

Hardenburg: Freitag, 12. Juli, 15 bis 17 Uhr, Bank am Forstamt. Grethen-Hausen: Mittwoch, 17. Juli, 17 bis 19 Uhr, Parkplatz beim Angelsportclub Isenach (ACI). Seebach: Donnerstag, 18. Juli, 16 bis 18 Uhr, vor dem Bücherschrank. Leistadt: Freitag, 19. Juli, 15 bis 17 Uhr, vor dem Rathaus. Fronhof: Mittwoch, 24. Juli, 16 bis 18 Uhr, Platz am Teich. Ungstein: Donnerstag, 25. Juli, 16 bis 18 Uhr, Bank am scharfen Eck. Innenstadt: Samstag, 27. Juli, 8 bis 10 Uhr, Obermarkt, und

10 bis 12 Uhr, Römerplatz. Trift: Donnerstag, 1. August, 14 bis 16 Uhr, vor dem Mehrgenerationenhaus.