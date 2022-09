Am Sonntag lädt der Dürkheimer Einzelhandel zu Bauernmarkt und offenen Geschäften ein. Etwa 100 Stände sorgen für ein breites Angebot. Wie auch beim Wurstmarkt gibt es einige neue Gesichter bei den Beschickern.

„Bei der Anzahl der Stände sind wir beim Bauernmarkt wieder auf dem Niveau vor der Pandemie“, erzählt Ursula Rautenberg, stellvertretende Vorsitzende des Dürkheimer Gewerbevereins. Allerdings sei es nicht einfach gewesen, eine derart breite Palette an Anbietern in die Kurstadt zu holen. Einige „Stammgäste“ unter den Beschickern hätten ihr Geschäft während Corona aufgegeben. „Und das Angebot muss ja auch stimmen, es soll ja nicht nur Essen und Getränke geben“, betont Rautenberg. Wegen des „Gläsernen Studios“ von SWR1, das erst kommende Woche abgebaut wird, können am nördlichen Ende des Stadtplatzes keine Stände aufgebaut werden.

Herbstliches und Kulinarisches

Einen Schwerpunkt des Angebots bilden neben allerlei Herbstlichem und Naturprodukten wie selbst gemachter Seife Spezialitäten aus Frankreich wie Baguettes, Salami und Käse. Auf dem Stadtplatz gibt es einen großen Stand mit Pflanzen, zudem werden Schmuck- und Dekoartikel angeboten. Für das leibliche Wohl der Besucher sorgen unter anderem Grawler, die Dürkheimer Landfrauen mit Dampfnudeln und Kuchen sowie die Jungwinzer.

Termin

Bauernmarkt am Sonntag, 2. Oktober, 11 bis 18 Uhr in der Dürkheimer Innenstadt. Ab 13 Uhr sind außerdem die Geschäfte bis 18 Uhr geöffnet.