In der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim sind zwischen Montag, 22. Mai, 18 Uhr, und Dienstag, 23. Mai, 6 Uhr, zwei Baucontainer aufgebrochen worden. Laut Polizei haben bislang unbekannte Täter jeweils ein Fenster aufgehebelt und die Container durchwühlt. Entwendet wurden eine Klimaanlage, eine Bohrmaschine und mehrere Schlüssel von Baustellenfahrzeugen im Gesamtwert von rund 1000 Euro. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Telefonnummer 06322/9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.