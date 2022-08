Unbekannte haben am Sonntag zwischen 17 und 21 Uhr in der Hauptstraße in Erpolzheim die Bauchtasche eines 48-Jährigen entwendet. Das berichtet die Polizei. Der Mann hatte die Tasche auf einer Parkbank liegen lassen. Als er zurück kam, war sie verschwunden.

Täterhinweise liegen der Polizei keine vor. Neben dem Personalausweis, Führerschein und diversen Karten befanden sich auch mehr als 150 Euro Bargeld in der Tasche. Hinweise an die Polizei Bad Dürkheim unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de