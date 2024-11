Die Stadtwerke dürfen den geplanten Wasserhochbehälter am Ebersberg in Seebach bauen. Das hat der Bauausschuss entschieden. In einer Frage gibt es aber noch Gesprächsbedarf.

Wie ein Vertreter der Stadtwerke im Bauausschuss erläuterte, sei der bisherige Wasserhochbehälter in die Jahre gekommen und nicht mehr auf dem aktuellen