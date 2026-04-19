Ein wichtiges Teilstück beim Ausbau der Erpolzheimer Straße ist beendet. An der Vollsperrung ändert sich dadurch aber nichts. Obwohl es kurzzeitig andere Überlegungen gab.

Der Kreuzungsbereich am Freinsheimer Autohaus Strasser wurde mittlerweile freigegeben, die Baustelle in der Erpolzheimer Straße konzentriert sich jetzt auf den südlichen Bereich bis kurz vor der Einmündung „Hinter den Rüstern“. Man habe es eine Zeit lang probiert, diesen letzten Abschnitt halbseitig für den Verkehr zu öffnen, teilte Freinsheims Bürgermeister Jochen Weisbrod (CDU) mit. Aus Sicherheitsgründen sei es aber nicht möglich gewesen, dies weiter aufrecht zu erhalten.

„So etwas spricht sich eben schnell herum“, so Weisbrod. Die Folge: Das Verkehrsaufkommen sei zu stark angewachsen. Außerdem sei unangemessen schnell in den Baustellenbereich hineingefahren worden. Die Baufirma habe Sicherheitsbedenken angemeldet. Daraufhin habe man sich entschieden, die Strecke wieder – wie ursprünglich geplant – komplett zu sperren. Denn es müssten auch noch die Randsteine für den Geh- und Radweg gesetzt werden. „Das funktioniert nur bei einer Vollsperrung, wenn man die Bauarbeiter nicht gefährden will“, erklärte Weisbrod.

Entsprechend soll das Autohaus Strasser mit Tankstelle jetzt aus Richtung Norden über den neu gestalteten Kreuzungsbereich angefahren werden. Zuvor war dies nur aus Richtung Süden über Erpolzheim möglich. Autohausbesitzer Christian Strasser hatte „Irrfahrten“ seiner Zulieferer und Kunden moniert.

Eine Änderung wird es für das Seniorenheim St. Nikolas geben: Wegen des Einbaus eines Kanals wird es in etwa zehn Tagen nur noch über den Ortskern angefahren werden können.

Vor dem Ausbaustart wurde mit einer Bauzeit in der Erpolzheimer Straße von etwa zwölf Monaten gerechnet. Dies hätte eine Vollsperrung bis Ende September 2026 bedeutet. Mittlerweile wird ein Ende der Baustelle bis zum Beginn der Sommerferien Ende Juni anvisiert.

Verbaut werden zwei Millionen Euro. Das Geld teilen sich die VG-Werke, das Land sowie die Stadt Freinsheim.