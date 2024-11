Seit Anfang der Woche sind die Straßenbauarbeiten in der Ludwigstraße beendet. Dafür wird jetzt in Bismarck- und Bahnhofstraße gearbeitet, wie Ortsbürgermeister Wolfram Meinhardt ( FWG) mitteilt. Die Arbeiten werden in Abschnitten ausgeführt. Die Raiffeisenstraße wird zur Hauptumleitungsstrecke, auch für den Schulbus und Lkw. Ersatzbushaltestellen werden in der durchgängig befahrbaren Ludwigstraße eingerichtet. Die Bäckerei Jülly und der Gasthof „Zum Lamm“ können nur über die Ludwigstraße angefahren werden, die Zufahrt zur Post ist eingeschränkt möglich.