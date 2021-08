Nach dem wegen eines positiven Corona-Tests beim TV Bad Bergzabern abgesetzten Pfalzderby in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest geht es am Samstag um 16 Uhr für die SG TV Dürkheim/BI Speyer in der TVD-Halle gegen den noch sieglosen Tabellendrittletzten TV Langen II. Aber nicht alle dürfen am Wochenende spielen.

Vielfältig zeigt sich die „Basketballwelt“ in der Region. Der geschäftsführende Vorstand des Basketballverbandes Pfalz (BVP) hat aufgrund der jüngsten Corona-Entwicklungen am Montag im Rahmen einer Videokonferenz entschieden, dass der Anfang November vorgesehene Saisonstart verschoben wird. Gemäß BVP-Beschluss soll die Vorrunde bis Ende November ausgesetzt werden und mit Beginn der Rückrunde ein neuer „Saisonstart“ am 5. Dezember versucht werden. Laut BVP-Sportwart Andreas Offenhäußer (Klingenmünster) seien davon alle Senioren- und Jugend-Spielklassen im Zuständigkeitsbereich des BVP betroffen – also bei den Herren die Bezirksliga, A- und B-Klasse und die lokalen Nachwuchsrunden.

Regionalliga geht weiter, Bezirksliga und B-Klasse pausieren

Nach RHEINPFALZ-Informationen beabsichtigt dagegen der Basketballverband Rheinland-Pfalz (BVRP), die in seinem Zuständigkeitsbereich aktiven Spielklassen – Oberliga und Landesliga – wie im Sommer terminiert am 31. Oktober und 1. November beziehungsweise 7. und 8. November zu starten.

Im Spielbetrieb seit Mitte September befindet sich die Zweite Regionalliga mit der SG TV Dürkheim/BI Speyer und dem TV Bad Bergzabern. Ein Saisonabbruch oder vorübergehendes Stilllegen des Spielbetriebs, wie vergangene Woche von Verantwortlichen der beiden pfälzischen Regionalligisten vorgeschlagen, ist aktuell nicht geplant. Die Regionalliga-Cracks aus der Kurstadt gehen weiter auf Korbjagd. Die SG-Herrenteams in der Bezirksliga und B-Klasse pausieren dagegen.

„Dritte Halbzeit“ gefährlicher als Korbjagd auf dem Feld

Regionalliga-Spielleiter Marco Marzi (Trier) zeigt sich wenig überrascht von den aktuellen Entwicklungen rund um Corona und den Auswirkungen im Sport. „Als wir im Sommer mit den Vereinen die Entscheidung getroffen haben, wieder zu spielen, haben wir uns auf die besonderen Rahmenbedingungen eingelassen. Wir wussten, dass es keine normale Spielrunde geben wird. Deshalb wird es am Ende auch keine Absteiger geben. Wir haben die Runde auch bewusst vom Zeitrahmen verlängert, um Meisterschaftsspiele bis 30. Juni 2021 austragen zu können“, sagt der südwestdeutsche „Regionalliga-Chef“, der früher auch lange Zeit als Präsident den Basketballsport in Rheinland-Pfalz verantwortete und entwickelte.

„Es sind wenig bis gar keine Zuschauer zugelassen – auch auf diese Begleitumstände haben wir uns eingestellt. Genauso wie auf die umfangreichen Hygiene- und Abstandsregeln, die wir bei der Ausübung der Trainingseinheiten und Spiele beachten.“ Marzi sieht ein größeres Risiko der Verbreitung des Coronavirus nicht in der Sporthalle mit all den getroffenen Vorkehrungen, sondern durch unangemessenes Verhalten im privaten Umfeld. Dazu gehöre auch seines Erachtens die bei Sportlern beliebte „dritte Halbzeit“ im Lokal nach Training oder Spiel, die es aktuell nicht geben dürfe.

Runde für Ausweichtermine verlängert

Dass das Pfalzderby der Spielgemeinschaft gegen Bergzabern am vergangenen Samstag kurzfristig abgesagt wurde, sei die einzig mögliche Entscheidung gewesen, erklärt Marzi. Aber genauso sei auch zuvor in anderen Fällen in Nieder-Olm oder Lich vorgegangen worden. Welche Spieler in Quarantäne müssten oder ob ein Team komplett für zwei Wochen pausieren müsse – auch das sei klar geregelt. Ausweichmöglichkeiten in dieser außergewöhnlichen Saison gebe es nicht nur im Frühjahr oder Sommer 2021 nach der eigentlichen Meisterschaftsrunde. Gerade so ein ausgefallenes Pfalzduell zwischen zwei Teams aus der Nachbarschaft könne, so Marzi, auch jederzeit unter der Woche nachgeholt werden.

Die von Sabine Kast, Teambetreuerin der SG TV Dürkheim/BI Speyer, und von TVB-Trainer Florian Hatt in Gesprächen mit der RHEINPFALZ vorgeschlagenen Lösungen, die Saison zu unterbrechen, sieht Marzi nicht als richtigen Weg. „Solange die Kommunen die Sporthallen zur Verfügung stellen und wir die Sicherheitsauflagen erfüllen, ist eine solche Entscheidung nicht zielführend“, sagt der Basketball-Funktionär. „Wie lange sollen wir die Runde unterbrechen? Zwei Wochen, drei Wochen? Die Situation wird sich dann nicht grundlegend verändert haben. Im Gegenteil: Wir müssen uns den kompletten Winter auf diese Rahmenbedingungen einlassen. Aber genau das haben wir alle – die Verbände und auch die Vereine – gewusst, als wir uns mehrheitlich für die Wiederaufnahme des Spielbetriebs und die Austragung der Saison 2020/2021 ausgesprochen haben.“

Zwei SG-Cracks in Quarantäne

Karst kann die Argumente von Spielleiter Marzi nachvollziehen – wenngleich die Verantwortung auf Vereinsseite immer größer werde. Auch würden sich ständig Konstellationen verändern. So haben die Kurstadt-Korbjäger in ihrem Regionalliga-Team aktuell zwei Spieler, die in Quarantäne sind. „Natürlich halten wir die Vorschriften ein. Die beiden Jungs trainieren zurzeit nicht mit und sind auch bei den Spielen nicht dabei. Wir achten genau auf die festgelegten Hygiene-, Abstands- und Quarantäneregeln“, erklärt Sabine Karst.

„Die beiden Spieler hatten den Kontakt zu der positiv getesteten Bekannten nicht in der Halle, sondern privat und nach dem Training. Mehrere Tests verliefen bei beiden bisher negativ. Dennoch bleiben sie vorerst bis Ende der Quarantänezeit strikt getrennt vom Team“, beschreibt die Teambetreuerin. Der Austragung des Meisterschaftsspiels am Samstagmittag steht deshalb Mitte der Woche nichts im Wege. Doch das kann sich wenige Stunden vor Spielbeginn noch kurzfristig ändern, wie der vergangene Samstag gezeigt hat. uwe