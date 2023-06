Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Erstmals in dieser Saison in der Favoritenrolle in der Zweiten Basketball-Regionalliga Südwest: Die SG TV Dürkheim/BI Speyer empfängt am Samstagnachmittag um 16 Uhr in der Dürkheimer TVD-Halle das sieglose Schlusslicht SG Weiterstadt.

Der Auswärtscoup letzten Samstag bei Eintracht Frankfurt gibt den Kurstadt-Korbjägern kräftigen Rückenwind. Und wischte den Frust nach den drei Auftaktniederlagen auf einen Schlag