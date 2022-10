Zur Umsetzung des 80 Kilometer langen barrierefreien Radwege-Netzes im Landkreis Bad Dürkheim und in Neustadt wird derzeit der Radweg im Dürkheimer Bruch umgebaut. Die Verbindung zwischen dem Dürkheimer Reitverein und der Einmündung in die L526 (zwischen Erpolzheim und Birkenheide) erhält nach Auskunft von Steffen Wietschorke vom städtischen Bauamt alle 100 Meter an beiden Seiten Pflasterstreifen. Durch diese Ausweichstellen soll das Befahren des Radwegs bei Begegnungsverkehr sicherer werden. Denn hier dürfen auch Anlieger mit Autos fahren. „Eine Rennstrecke wollten wir natürlich auch nicht machen, deshalb haben wir uns für diese Variante entschieden“, erläuterte Wietschorke. Anschließend wird die vorhandene Fahrbahn noch asphaltiert und deshalb zwischen dem 7. und 11. November ganz gesperrt.

Zuvor wurde bereits der Radweg zwischen Aldi und Reitverein auf einer Länge von 400 Metern ausgebaut. Auch an einigen Punkten In den Almen musste die Strecke erneuert werden, damit der geplante Rundkurs den Kriterien des barrierefreien Radwegkonzepts entspricht. Im kommenden Frühjahr soll die Strecke beschildert werden. 800.000 bis 900.000 Euro investiert die Stadt für den ausgebauten Rundkurs.