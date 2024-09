Die Gemeinde Gönnheim will beim stark geförderten, barrierefreien Ausbau ihrer Bushaltestelle dabei sein, das ergab ein Grundsatzbeschluss des alten Rates. Bei einer Ortsbegehung sei jetzt aber festgestellt worden, dass die Bürgersteige dafür zu schmal seien. Die Lösungen in anderen Orten in ähnlichen Fällen seien ein Planungsfehler gewesen, berichtete Wolfram Meinhardt (FWG) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nun soll sich der Bauausschuss der Sache annehmen. Weil die Entscheidung schnell fallen muss, um eine Förderung zu bekommen, erteilte der Rat dem Ausschuss die Befugnis, die entsprechende Entscheidung zu treffen. Normalerweise haben Beschlüsse der Ausschüsse nur empfehlenden Charakter.