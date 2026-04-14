Auch Sparkasse und VR Bank können sich der Digitalisierung nicht entziehen. Doch sie haben ein Ass im Ärmel.

Mit der Postbank zieht sich zum Monatsende die letzte Privatbank aus Bad Dürkheim zurück. Doch die Kurstadt bleibt ein starker regionaler Bankenstandort – sowohl Sparkasse Rhein-Haardt als auch VR Bank Mittelhaardt haben hier ihren Sitz. Das ist gut für den kommunalen Haushalt, weil die Kreditinstitute fleißig Gewerbesteuern bezahlen. Vor allem aber ist es gut für die Kundinnen und Kunden, die davon ausgehen können, auch mittelfristig vor Ort beraten zu werden oder sich mit Bargeld versorgen zu können. Letzteres scheint zwar banal, ist aber spätestens dann ein Problem, wenn Stadtfest oder Wurstmarkt rufen und Karte, Handy oder Smartwatch beim Bezahlen der Schorle nicht mehr helfen. Dennoch können und wollen sich auch die lokalen Banken dem Trend der Digitalisierung nicht entziehen, der besonders kleinere Filialen unter Druck setzt. Wenn kaum jemand kommt, zieht sich auch die Bank zurück – sei es aus Niederkirchen (VR Bank) oder Kallstadt (Sparkasse). Dennoch sind VR Bank und Sparkasse gut beraten, weiter auf die Karte Präsenz vor Ort zu setzen, denn das ist ihr größtes Kapital gegenüber der Konkurrenz aus dem Internet.