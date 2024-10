Der Weltspartag ist auch nach 100 Jahren noch zeitgemäß, so die Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz zum bevorstehenden Weltspartag am 30. Oktober.

Die Bank mit Sitz in Speyer ist mit einer Regionaldirektion in Freinsheim und einer Filiale in Friedelsheim vertreten.

Der Weltspartag biete ihren Kunden eine Gelegenheit, ihre finanzielle Situation zu reflektieren und Sparziele neu zu definieren, heißt es vonseiten der Bank. Risikobereitschaft, zukunftsorientiertes Denken, Nachhaltigkeit, aber auch Diversifikation und Regelmäßigkeit im Sparen seien Erfolgsgaranten für einen langfristigen Vermögensaufbau, wird Bankvorstand Achim Seiler zitiert.