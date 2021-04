Unbekannte haben auf der Streuobstwiese in Gönnheim eine Sitzbank so schwer beschädigt, dass die Sitzgelegenheit nicht mehr nutzbar ist. Der oder die Täter zerstörten laut Polizeibericht die Holzstreben der Bank vermutlich mit einem Schlagwerkzeug. Den Schaden schätzt die Polizei auf 250 Euro. Die Beamten haben am Freitag eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bitten um Hinweise unter Telefon 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.