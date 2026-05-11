Schüler der IGS Deidesheim-Wachenheim haben das Jukib Bad Dürkheim gerockt. Mit Liedern von Bands wie Nickelback, Queen und Linkin Park begeisterten sie das Publikum.

Die Bühne gehört den Schülern: Im Jukib Bad Dürkheim haben Bands der Integrierten Gesamtschule (IGS) Deidesheim-Wachenheim kürzlich Rock- und Popmusik gespielt. Grundlage ist das Bandklassenkonzept der Schule, das seit 13 Jahren unter dem Motto „Die Klasse wächst als Band zusammen“ läuft.

Den Auftakt machten die Bandklassen 5a und 6a unter der Leitung von Markus Bender und Christine Csenda. Unterstützt werden die Lehrer seit Jahren von Sebastian Blödner, Wilhelm Belgart und Matthis Rückert, Absolventen der Pop-Akademie in Mannheim, die schülergerechten Instrumentalunterricht geben. Auf dem Programm standen Songs aus deutschem und englischem Popbereich, darunter „Satisfaction“ von den Rolling Stones und „Zusammen“ von den Fantastischen Vier. Für die 5a war es der erste Auftritt, für die 6a das Abschlusskonzert. Im Jukib fühlten sich die Schüler wie kleine Stars, weil Leiter Wolfgang Schmehrer ihnen einen eigenen Backstage-Bereich sowie kostenfrei Getränke und Bretzeln bereitstellte, heißt es in einer Mitteilung.

Bunte Lichter und Nebelmaschine

Im Anschluss trat die Schulband auf, die für eine Fortsetzung des Konzepts steht und die musikalische Weiterentwicklung bis in höhere Klassenstufen fördern soll. Schüler der Klassen 7 bis 11 spielten weitere Hits von Queen bis Linkin Park. Einen weiteren Höhepunkt setzte die Nachwuchsband Turtles of Sun: Die Brüder Constantin (Gesang und Gitarre) und Christian Csenda (Gesang und E-Bass) sowie Florentin Weinle (Schlagzeug) und Valentin Loh (Gitarre) gehen gemeinsam zur Schule und spielten Lieder von Blur, Nickelback, Papa Roach und Muse.

Begleitet wurde das ausverkaufte Konzert von einer Bühnenshow mit bunten Lichtern und Nebelmaschine. Das Publikum aus Familien und Freunden forderte von jeder Band eine Zugabe. „Die Gestaltung des Schulkonzertes ist ohne Hilfsbereitschaft der Eltern und Einsatz der Schüler undenkbar“, werden die Lehrer in der Mitteilung zitiert. Und vom Publikum heißt es: „Die Kids waren der absolute Wahnsinn, phänomenal, großartig. Eine Spitzenleistung.“