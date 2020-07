Country der 1950er- und 1960er-Jahre lässt die Band Nash am Sonntag, 2. August, im MUK’s unter freiem Himmel auf dem Festplatz im Ludwigshain in Weisenheim am Sand wieder aufleben. Einlass ist ab 17.30 Uhr, los geht’s um 18.30 Uhr.

Achim „Zeppi“ Degen hat sich mit Nash einen Traum erfüllt. Neben Roman Nagel (Gitarre, Gesang) und Stefan „Steppes“ Brod (Schlagzeug) von den Anonyme Giddarischde ist auch Wolfgang Bast (Bass, Gesang) von Ikarus dabei, wenn es Songs von Johnny Cash, Hank Williams oder auch Willie Nelson auf die Ohren gibt. Nash machen sich gemeinsam auf, die Ursprünge des Country im Folk und Blues lebendig werden zu lassen und spüren gleichzeitig den Einflüssen des Country auf die Rockmusik nach.

Karten kosten 15 Euro, Schüler und Studenten zahlen nur zehn Euro. Wer sich noch schnell Tickets im Vorverkauf sichern möchte, kann das bei der Albert Groh GmbH, Bahnhofstraße 21, in Weisenheim am Sand, Telefon 06353 7362, oder im Musikhaus Musicant, Kanalstraße 8 in Frankenthal, 06322 21777, oder per E-Mail an karten@muk-weisenheim.de.

Bei der Bestellung müssen Name, Vorname, Anschrift und Telefonnummer derjenigen angegeben werden, die die Tickets nutzen. Gäste werden gebeten, eine Mund-Nase-Maske mitzubringen, sie muss im Theken- und Toilettenbereich getragen werden.