Auf Initiative des Klimabündnisses der Naturfreunde hat das Solar-Info-Zentrum (SIZ) kürzlich auf dem Bad Dürkheimer Römerplatz über Balkonmodule informiert, mit denen auch Mieter Strom erzeugen können. Das Interesse an dem Thema sei groß gewesen, berichtete das Klimabündnis anschließend.

Patricia Eon, die beim SIZ dieses Thema betreut, kann das bestätigen: Viele Mieter wie auch Eigentümer interessierten sich derzeit für diese Art der Stromerzeugung. „Die Vorteile liegen auf der Hand: Nach Zustimmung des Vermieters kann der Mieter das Modul am Balkon anbringen; es wird baulich nichts verändert. Nach dem Einstecken in die Steckdose fließt der so produzierte Strom direkt in den Stromkreis der Wohnung. So lässt sich der Stromverbrauch aus dem öffentlichen Netz reduzieren, die monatlichen Kosten werden für den Mieter gesenkt“, erklärt SIZ-Expertin Eon. Ideal für den Betrieb sei die südliche Ausrichtung eines Balkons, aber auch Balkone mit Ost-West-Ausrichtung zu bestücken, sei sinnvoll. „Die Produktion verteilt sich in diesem Fall über den Tag“, so Eon.

Was die Stadtwerke empfehlen

Allerdings gebe es von Netzbetreiber zu Netzbetreiber unterschiedliche Vorschriften, was bei der Installation und dem Betrieb von Balkonmodulen zu beachten ist, zum Beispiel, ob eine spezielle Einspeisesteckdose („Wieland-Steckdose“) verlangt wird. Das SIZ empfiehlt, diese und weitere Fragen vorab mit dem Netzbetreiber zu klären.

Die Stadtwerke Bad Dürkheim bieten für die Anmeldung „steckerfertiger Erzeugungsanlagen“ auf ihrer Website ein Formular zum Download an. Darin weisen die Werke unter anderem darauf hin, dass die maximale Gesamtleistung solcher Anlagen 600 Watt nicht übersteigen darf. Ein Modul mit maximaler Leistung von 300 Watt kostet beim SIZ knapp 600 Euro, ist aber erst ab November wieder lieferbar. Schon aus Sicherheitsgründen empfehlen die Stadtwerke, einen Elektriker hinzuziehen, auch wenn eine Inbetriebnahme je nach Modul simpel ist.

Verpflichtend ist eine Anmeldung der Anlage im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur. Zudem muss in Bad Dürkheim der Stromzähler auf einen Zähler mit Erfassung beider Energierichtungen getauscht werden.

