Die SPD möchte private Mieter-Haushalte in der Stadt mit einem Förderprogramm bei der Anschaffung sogenannter Balkonkraftwerke unterstützen. Für die nächste Stadtratssitzung am 18. Juli beantragen die Sozialdemokraten, dafür 20.000 Euro in den Haushalt 2024 einzustellen. „Die Dauer und Höhe des Programms wird durch den Stadtrat festgelegt und kann per Beschluss des Stadtrates jederzeit beendet werden“, heißt es in dem Antrag. Der pauschale Zuschuss soll nach den Vorstellungen der SPD 125 Euro betragen.

„Sozialverträgliche Energiewende“

Die Förderung soll nur einmal innerhalb von zehn Jahren in Anspruch genommen werden können. „Stecker-Solar-Geräte bieten eine einfache Möglichkeit für private Mieter-Haushalte, die nicht über Wohneigentum verfügen, auf ökologische Weise Strom für den privaten Energiebedarf herzustellen“, heißt es in dem Antrag. So könnten sich alle Menschen in der Gesellschaft an der Energiewende beteiligen und gleichzeitig ihre eigenen Stromkosten senken. Menschen mit niedrigem Einkommen würden so langfristig bei den Stromkosten entlastet. Die Stadt Bad Dürkheim könne auf diese Weise zu einer sozialverträglichen Energiewende beitragen, so die SPD.

„Nachdem die Stadt Solar-Beratungen für Einfamilienhausbesitzer und Vereine kostenfrei angeboten hat, möchten wir mit unserem Antrag ganz bewusst den Fokus auf die Mieter von Wohnungen legen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Ralf Lang.