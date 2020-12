Über das Trostfinden in schweren Zeiten im Advent.

„Kopf hoch, wird schon wieder“, so versuchen wir manchmal hilflos zu trösten. Oder jemand „zieht den Kopf ein“ und duckt sich weg, wenn er sich bedroht fühlt. Wir wissen alle, wie sehr wir uns nach Stärkung, Perspektive, Trost und Hoffnung sehnen, nicht nur in unsicheren und verwirrenden Zeiten.

Und manchmal ahnen wir dann, dass es nicht immer in unserer Macht liegt, ob wir mit Zuversicht leben und in unserer Seele den Mut spüren, der uns aufatmen lässt. Wir brauchen etwas, was uns hält, was uns rettet, was uns auf- und weiterhilft.

Jesus kämpft für die Menschen und gegen die lähmende Angst

Am zweiten Advent erklingt in der christlichen Welt eine sehr alte Botschaft, eine Durchhalteparole der besonderen Art. „Richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf: Bald werdet ihr gerettet!“ (Lk 21,28b) – sie stammt von Jesus, so berichten die alten Texte. Er kämpft so mit und für seine Menschen gegen die lähmende Angst an, die uns in unbeherrschbaren Katastrophen und vor unkalkulierbaren Gefahren oft beherrscht. Egal, ob wir eher zu den Optimisten und Machern gehören oder zu den Zaghaften und sorgenvoll Bedenklichen, wir alle brauchen positive Impulse, kraftvolle Energien und vertrauensvolle Aussichten. Wir warten darauf.

Die moderne Psychologie spricht von Resilienz und meint damit die Fähigkeit zu Belastbarkeit und innerer Stärke, gerade wenn es ganz schwierig wird. Wer auf etwas hofft, wer auf Rettung vertraut und dazu auch noch gute verlässliche Gründe hat, der spürt diese Resilienz in sich, diese Kraft durchzuhalten und den Mut weiter zu kämpfen.

Hoffnung auf bessere Lebensumstände

Und dann sind wir wieder bei den alten Adventshoffnungen, von denen die christlichen Texte und Traditionen erzählen. Dort heißt es: „Dann kommt der Menschensohn … mit göttlicher Macht … und alle werden ihn sehen.“

Der zweite Advent erzählt von einer kosmischen, grundlegenden Befreiung aus der Destruktion und Lebensbedrohung und von einer völligen Veränderung und Erneuerung der Lebensbedingungen. Nicht das Krankmachen, sondern das Heilen, nicht der Streit, sondern die Versöhnung, nicht der Egoismus, sondern die Barmherzigkeit, nicht das Gegeneinander, sondern die Liebe wird das Leben bestimmen. Die Wiederkunft Jesu, also die neue, umfassende spürbare Anwesenheit der Lebenskraft und der Liebe in Gott, wird nicht unbemerkt bleiben. Wer nach Gott Ausschau hält, wird ihn entdecken. Hier und jetzt – manchmal nur wie ein kleines Licht am Horizont oder eine kleine Blume nach einem kalten Winter.

Mit der Familie neue Akzente setzen

Adventlich leben heißt, in Erwartung leben, und diese Erwartung wird nicht enttäuscht werden. Selten haben wir so viel über die Bedeutung von Weihnachten nachgedacht und gesprochen. Der Grund sind die coronabedingten Einschränkungen während der Feiertage.

Dieses Jahr stellt sich die Frage, was diese Festzeit persönlich bedeutet und welche Akzente mit der Familie gesetzt werden. Welche Traditionen sollen auf jeden Fall beibehalten werden? Dabei überrascht es manchen, wenn man auf die christlichen Wurzeln des Festes hinweist.

Gottes Kraft und Liebe verändern die Welt

Aber Christen warten nicht nur auf eine verändernde Kraft der Weihnachtstraditionen, auf Hoffnung aus dem Zusammenhalt der Familie, auf Geborgenheit aus den romantischen Gefühlen am Weihnachtsfest und auf Verzauberung besinnlicher Gottesdienste – sie warten auf die Kraft Gottes und seiner Liebe, die zuerst unsere Herzen und Gedanken und dann unsere Welt verändert.

So stellt sich auch dieses Jahr die Frage: Worauf warte ich? Worauf hoffe ich? … und warum? Ich wünsche Ihnen, dass sie Gott entdecken und bemerken, wenn er uns zuruft: „Aufstehen, Kopf hoch – es gibt wirklich Hoffnung“ für dich und die ganze Welt.