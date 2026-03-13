Wegen Bauarbeiten verkehren am Sonntag, 15. März, auf der Strecke zwischen Freinsheim und Frankenthal ganztägig keine Züge der Linie RB46. Grund dafür sind laut Bahn planmäßige Instandhaltungsarbeiten auf dem Streckenabschnitt. Laut Mitteilung der Deutschen Bahn wird ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Durch längere Fahrzeiten der Busse im Vergleich zum Regionalverkehr auf der Schiene sollten Reisende mehr Zeit einplanen, der Ersatzverkehr sei auf eine gute Erreichbarkeit der Anschlüsse in Freinsheim und Frankenthal ausgerichtet. Aktuelle Auskünfte über Bahnverbindungen könnten unter www.bahn.de und in der DB Navigator-App abgerufen werden.