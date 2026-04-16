Noch bis kommenden Mittwoch, 22. April, ist die Friedelsheimer Bahnhofstraße komplett gesperrt. Die Sanierung der Fahrbahndecke sei eine Maßnahme, die die Ortsgemeinde sehr begrüße, betont Anja Bletzer ( FWG) nach einer Sitzung des Ortsgemeinderats. Die Deckschicht sei in keinem guten Zustand gewesen und habe unter den Maßnahmen in jüngster Zeit, etwa der Verlegung von Leitungen, gelitten. Die Maßnahme des Landesbetriebs Mobilität startete am vergangenen Montag, 13. April, und reicht von der Einmündung Maximilianstraße in Richtung Ortsmitte bis zur Ampelanlage. Die Zufahrt zu den Straßen Waltershöhe und Burgunderstraße ist derzeit nur von der L 525 zwischen Friedelsheim und Gönnheim über den Wirtschaftsweg gegenüber der Feuerwehr möglich. Umleitungsstrecken wurden ausgeschildert.