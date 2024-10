Am Samstagnachmittag konnte eine Reisegruppe laut Mitteilung der Feuerwehr einen Fahrstuhl am Bahnhof nicht mehr verlassen, da die Tür sich nicht öffnen ließ. Der abgesetzte Notruf wurde um kurz vor 15 Uhr über die Notrufzentrale der Deutschen Bahn AG an die Freinsheimer Wehr weitergeleitet. Kurz nach dem Eintreffen haben die neun Einsatzkräfte die Tür geöffnet und die Reisegruppe konnte den Fahrstuhl verlassen. Der Fahrstuhl wurde außer Betrieb genommen.