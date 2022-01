Die Bauarbeiten auf dem instabilen Bahndamm zwischen Erpolzheim und Freinsheim haben begonnen. Entfernt werden derzeit die Gleisanlagen sowie die darunter liegende Schotterschicht. 15.000 Kubikmeter Material wird das Erpolzheimer Lohnunternehmen Zein abtransportieren und in Bahnhofsnähe an zwei Plätzen zwischenlagern. „Bis Ende Januar werden wir damit zu tun haben“, schätzt Juniorchef Sascha Zein. Sein Unternehmen unterstütze die von der Bahn beauftragte Firma Eiffage Infra-Bau derzeit mit drei Traktoren, einer Kehrmaschine und einem Tieflader. Im Februar wird mit dem Fräs-Misch-Injektionsverfahren begonnen. Dann wird die Firma Zein die Wasserversorgung für die Schlitzfräse übernehmen. „Wir werden mit zwei Wasserfässern im Einsatz sein, die jeweils 12.500 Liter fassen“, kündigte Zein an.