Im Sommer will die Bahn auch den Bahndamm zwischen dem Freinsheimer und dem Herxheimer Bahnhof sanieren. Nach RHEINPFALZ-Informationen sind die Arbeiten vom 22. Juli bis zum 5. September geplant.

Grund ist wie im Bereich zwischen Bad Dürkheim und Freinsheim, dass Dachse und anderes Getier den Bahndamm unterhöhlt haben, teilte Freinsheims Erster Beigeordneter Jochen Weisbrod (CDU) mit.

Derzeit sind die Sanierungsarbeiten zwischen Erpolzheim und Freinsheim in vollem Gange. Hier wird der Bahndamm bis Ende Mai mit einem Fräs-Misch-Injektionsverfahren stabilisiert. Dieses Verfahren soll auch im nördlichen Streckenabschnitt eingesetzt werden.

Rodungsarbeiten hat die Bahn in Herxheim bereits unternommen, ging dabei aber aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde beim Kreis zu radikal vor (wir berichteten). Ob in Folge der Bahndammsanierung die komplette Strecke zwischen Freinsheim und Grünstadt gesperrt werden muss, ist nicht bekannt. Die Bahn hat Anfragen dazu am Freitag nicht beantwortet.