Der Parkplatz am Freinsheimer Bahnhof ist bis zu den Fahrradständern abgeriegelt. Grund ist eine Großbaustelle der Bahn.

Die vorbereitenden Arbeiten für die neue Bahnbrücke in Freinsheim haben sichtbar begonnen: Inzwischen ist ein Teil des Parkplatzes am Bahnhof mit Bauzäunen abgesperrt. Auf der Fläche von rund 15 Parkplätzen wird in den kommenden Monaten die neue Brücke gebaut. Bis Oktober soll sie fertig sein. Den seitlichen Einschub und die Inbetriebnahme des Bauwerks inklusive Vollsperrung der Bahnstrecke plant die Deutsche Bahn vom 2. bis 19. Oktober. Restarbeiten sind noch bis Ende des Jahres vorgesehen.

Wie ein Sprecher der Bahn auf Anfrage mitteilt, wurde der Parkplatz an der Straße „Am Güterbahnhof“ bis zu den Fahrradabstellanlagen, wie auf der Bürgerveranstaltung angekündigt, abgesperrt. Die Parkplätze selbst werden zurückgebaut, um die Bahnbrücke auf der Fläche herzustellen. Nach Beendigung der Bahnbrückenarbeiten werden die Parkplätze neu angelegt.

Um Platz zu schaffen, wurden Bäume gefällt. Diese werden nach Abschluss der Arbeiten neu gepflanzt, informiert Stadtbürgermeister Jochen Weisbrod (CDU). Da die zum Teil großen Platanen, die bis Ende Februar weichen mussten, um ein Vielfaches mehr wert waren als die neuen Setzlinge, will Weisbrod die fällige Entschädigung für weitere Pflanzungen in Grünanlagen einsetzen.

Mehr Parkplätze in der Bahnhofstraße?

Dass aktuell rund 15 Park-and-Ride-Parkplätze am Bahnhof wegfallen, die sonst meist gut frequentiert sind, sei „ein bisschen schwierig“ meint Weisbrod. Jedoch gebe es keine Baustelle ohne Schmerzen. Allen Anliegern empfiehlt er, Baustellentermine wahrzunehmen, um Themen frühzeitig zu klären: „Wir hoffen, dass wir die Baustelle so erträglich für alle wie möglich hinter uns bringen.“

Leider gebe es im Bahnhofsumfeld keine geeignete Fläche, um die Parkplätze kurzfristig zu ersetzen. Jedoch überlege die Stadt gemeinsam mit dem Landesbetrieb Mobilität (LBM), ob man die alternierende Parkregelung in der Bahnhofstraße ausweiten könne.