Wie vergangene Woche angekündigt, haben die Arbeiten für die provisorische Abstützung der Freinsheimer Bahnbrücke am Montag begonnen. Am Morgen wurden zunächst zwei der großen Betonquader, die ein unerlaubtes Durchfahren unter der Brücke verhinderten, zur Seite geräumt und das Geländer des Bürgersteigs wurde abgeschraubt. Anschließend mussten die Pfosten und das Pflaster weichen.

Der erste Bautrupp, der zunächst noch mit dem Einrichten der Baustelle beschäftigt war, will in dieser Woche den Straßenbelag wegreißen und den Aushub erledigen, damit anschließend eine Bodenplatte erstellt werden kann. Diese soll der Untergrund für die Stützenreihe sein. Die Mitarbeiter der Firma Strabag sind überzeugt, dass die Arbeiten in vier Wochen erledigt sein werden.