An der Bahnbrücke in Freinsheim wurden zum wiederholten Mal die Absperrungen zur Seite geschoben. Wie die Polizei mitteilte, hat dies am Montag gegen 9.30 Uhr eine Streifenbesatzung entdeckt. Die Polizei weist darauf hin, dass die Entfernung einer verkehrsrechtlich angeordneten Absperrung eine Straftat ist. Sie wird als gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr bewertet und kann eine Geld- oder Haftstrafe zur Folge haben.