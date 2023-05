Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ein Erfolg und ein Unentschieden standen am Wochenende für den BSC Bad Dürkheim zu Buche. Die erste Mannschaft siegte in der Bezirksliga Süd. Die zweite Garde spielte in der Kreisliga Mitte unentschieden.

Mit 7:1 schickte der BSC souverän beim ersten Heimspiel der Saison die Gäste von der SG Speyer/Römerberg nach Hause. Das erste Herrendoppel René Bühnemann/Patrick Kolb gewann